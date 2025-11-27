Banco Central avaliza Nelson Souza para comandar o BRB após aprovação na Câmara Legislativa

247 - A posse de Nelson Antônio de Souza na presidência do Banco de Brasília (BRB) foi autorizada pelo Banco Central nesta quarta-feira (26). A informações são do G1.

Além do cargo máximo da instituição, Souza também foi aprovado para integrar o Conselho de Administração do banco.

A autorização ocorre um dia após a sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), realizada na terça-feira (25). Durante a sessão, o executivo — ex-presidente da Caixa Econômica Federal — afirmou que irá conduzir o BRB com rigor institucional e respeito às normas de governança. Ele também prometeu manter diálogo permanente com os parlamentares sempre que solicitado.

No mesmo dia, o plenário da CLDF confirmou sua indicação por 16 votos a 6, consolidando sua ida ao comando do banco público local. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, agradeceu à Casa pela aprovação, destacando a confiança no nome de Nelson Souza.

A escolha do novo presidente ocorre após uma operação da Polícia Federal que resultou no afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Com a mudança, o governo local busca estabilizar a instituição e garantir continuidade às operações do banco.

Com longa experiência no setor financeiro e passagem por grandes instituições, Nelson Souza assume o BRB em um momento de transição e atenção redobrada à governança interna.