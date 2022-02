Banco Central confirma o terceiro vazamento de dados pessoais ligados ao PIX

De acordo com a nota divulgada pelo BC, as informações vazadas são cadastrais, como nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento edit

247 - O Banco Central (BC) comunicou, nesta quinta-feira (3), o segundo caso de vazamento de chaves Pix em menos de 15 dias. Dessa vez, foram expostos dados de 2.112 chaves Pix de clientes da instituição de pagamento Logbank, informa a CNN .

"Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência. Como nos casos anteriores, não foram expostos dados sensíveis, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) foi avisada e as pessoas afetadas serão notificadas".

O primeiro caso foi identificado em agosto do ano passado, quando 414,5 mil dados de chaves Pix clientes do Banese (Banco do Estado de Sergipe) foram expostos.

