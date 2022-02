Banco Central russo sobe taxas de juros para evitar corrida bancária

Apoie o 247

RT - O Banco da Rússia aumentou a taxa básica de juros para um recorde de 20%, anunciou o órgão financeiro nesta segunda-feira (28). O banco central também disse que os residentes russos terão que trocar 80% da receita recebida em moedas estrangeiras em rublos.

Os movimentos foram feitos em resposta às sanções financeiras impostas pelos EUA e seus aliados em decorrência da operação militar russa na Ucrânia. As nações ocidentais estão tentando paralisar o sistema financeiro da Rússia por meio de uma série de medidas que limitam seu acesso a mercados estrangeiros e suas próprias reservas cambiais.

O banco central russo disse que as medidas de emergência visam fornecer estabilidade adicional e proteger as economias da desvalorização. Outras medidas podem ser tomadas dependendo das condições externas e domésticas e outros fatores, observou.

A Rússia lançou o ataque contra a Ucrânia na quinta-feira, alegando que era uma medida necessária para evitar um grande derramamento de sangue no futuro. Moscou disse que a crescente expansão da Otan na Ucrânia e os contínuos ataques de Kiev contra as regiões separatistas no leste, que a Rússia reconheceu como estados soberanos no início da semana, não deixaram outra escolha.

As nações ocidentais condenaram a medida e prometeram fazer a Rússia pagar “um preço alto”.

