Banco Central eleva taxa Selic para 9,25% e juro atinge maior patamar desde 2017

Infomoney - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou nesta quarta-feira (8) a taxa Selic em 1,5 ponto percentual, para 9,25% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado financeiro.

Essa foi a segunda reunião seguida com aumento dessa magnitude e a sétima vez consecutiva que o comitê subiu a taxa básica de juros, que chega ao seu maior patamar desde julho de 2017.

A decisão acontece em meio à forte alta dos preços e revisões constantes para baixo nas projeções para o desempenho da economia brasileira, que mostrou contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2021 frente os três primeiros meses do ano.

Enquanto isso, no exterior, os preços das commodities dão sinal de recuo, com a perspectiva de uma política monetária global menos expansionista.

