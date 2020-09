Banco Central reduz projeção de entrada de investimento estrangeiro no Brasil, que pode registrar menor número desde 2009

247 - Após divulgar a redução de 85% dos investimentos estrangeiros no Brasil, O Banco Central reduziu sua projeção para a entrada de investimento estrangeiro no país em 2020 de US$ 55 bilhões para US$ 50 bilhões. O número, se a previsão for correta, será a menor entrada de recursos estrangeiros no país desde 2009, após a crise financeira de 2008.

O Relatório Trimestral de Inflação do BC publicado nesta quinta-feira, 24, revisou as expectativas para o PIB de 2020. O BC projeta queda de 5% do PIB e inflação de 2,1% em 2020.

Os investimentos de estrangeiros no Brasil despencaram 85% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2019. Segundo números divulgados nesta quarta-feira (23) pelo Banco Central, as aplicações somaram US$ 1,4 bilhão, ante US$ 9,5 bilhões em agosto do ano passado. O número desmente Jair Bolsonaro em seu discurso na ONU, na última terça-feira, 22, quando ele alardeou que o Brasil estaria atraindo capital estrangeiro em larga escala.