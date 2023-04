Banco chinês comemora primeira transação de liquidação de renminbi no Brasil

Em fevereiro, o Banco Popular da China autorizou o ICBC Brasil como o banco de compensação do RMB no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 — O Banco Industrial e Comercial da China no Brasil anunciou o sucesso da sua primeira transação de liquidação de renminbi internacional, indicando um avanço significativo nos negócios de RMB internacional do banco no mercado brasileiro.

Em fevereiro, o Banco Popular da China autorizou o ICBC Brasil como o banco de compensação do RMB no Brasil. Na transação, o ICBC Brasil apoiou ambas as partes na liquidação da transação diretamente na moeda chinesa, demonstrando vantagens significativas em termos de eficiência da compensação, custos cambiais e segurança dos fluxos de fundos e informações.

O diretor do ICBC Brasil afirmou que o banco continuará a aproveitar suas vantagens como banco de compensação de RMB no Brasil e se esforçará para fornecer serviços convenientes, eficientes e seguros de liquidação transfronteiriça de RMB para empresas em ambos os países, promovendo o desenvolvimento contínuo da cooperação econômica e comercial entre China e Brasil.

A cooperação econômica e comercial entre a China e o Brasil tem se intensificado nos últimos anos. A transação bem-sucedida de liquidação transfronteiriça de RMB indica que as empresas chinesas e brasileiras têm agora mais opções de moeda para o comércio, aumentando assim a proporção de RMB no comércio e investimento entre China e Brasil, segundo o ICBC Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.