Banco da Turquia reduz taxa de juros em 50 pontos-base, para 8,50%

Inflação anualizada do país ainda está alta, em 57,7% em janeiro; comitê ainda vai avaliar impactos do terremoto na economia local

Infomoney - O comitê de política monetária do Banco da Turquia decidiu reduzir a taxa básica de juros do país em 50 pontos-base, de 9% para 8,5%. A decisão foi tomada mesmo com a avaliação de que a atividade econômica está mais forte do que o previsto e com o alto nível da inflação ao produtor e ao consumidor.

A inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, mas num patamar alto de 57,7%, ante 64,3% em dezembro, segundo dados da TurkStat, a agência de estatísticas do país. O resultado de janeiro foi o menor em 11 meses.

Para o comitê, a divergência nas etapas da política monetária e nas comunicações dos bancos centrais nas economias avançadas continua a aumentar devido às suas diversas perspectivas econômicas.

“Observa-se que os bancos centrais continuam seus esforços para desenvolver novas medidas e ferramentas de suporte para lidar com as crescentes incertezas nos mercados financeiros. Além disso, os mercados financeiros vêm ajustando suas expectativas de que os bancos centrais encerrarão os ciclos de alta de juros no curto prazo devido aos riscos de recessão.”

O Banco Central acredita que a atual orientação da política monetária é adequada para suportar a necessária recuperação do páis após o terremoto, mantendo a estabilidade de preços e a estabilidade financeira. Os efeitos do terremoto no primeiro semestre de 2023 serão monitorados de perto, afirmou a nota sobre a decisão de juros.

O comitê disse que continuará a utilizar de forma decisiva todos os instrumentos disponíveis até que os indicadores apontem para uma queda permanente da inflação e a meta de médio prazo de 5% seja atingida.

