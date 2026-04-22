Banco do Brasil e Caixa iniciam novas regras do Minha Casa, Minha Vida

247 - A partir desta quarta-feira (22), o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal passam a operar as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com mudanças que ampliam o acesso ao financiamento habitacional no país. As informações foram divulgadas pela Agência Gov.

As alterações incluem a atualização dos limites de renda familiar e dos valores máximos dos imóveis que podem ser financiados, permitindo que um público maior — incluindo famílias de classe média — seja contemplado pelo programa. Agora, famílias com renda mensal de até R$ 13 mil podem participar do MCMV.

Entre os principais avanços, está o aumento do teto dos imóveis financiáveis. Na Faixa 3, o valor máximo passa a ser de até R$ 400 mil. Já para a categoria voltada à classe média, o limite chega a R$ 600 mil. Nas Faixas 1 e 2, permanecem os limites regionais, que podem atingir até R$ 275 mil, conforme o porte dos municípios.

As novas regras também permitem o reenquadramento de famílias em faixas mais vantajosas. Na prática, isso significa acesso a melhores condições de financiamento, incluindo taxas de juros mais baixas. Um exemplo citado é o de famílias com renda em torno de R$ 3 mil, que antes estavam na Faixa 2 e agora podem ser incluídas na Faixa 1.

Essa mudança possibilita uma redução mínima de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros, o que impacta diretamente no custo total do financiamento ao longo do contrato, tornando as parcelas mais acessíveis.

As atualizações do programa foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e fazem parte da estratégia do governo federal para ampliar o acesso à moradia e estimular o setor da construção civil no país.