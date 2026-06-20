Banco do Brasil inicia contratações e amplia crédito para taxistas e motoristas de aplicativo

247 - O Banco do Brasil iniciou a contratação de financiamentos de veículos por meio do Programa Move Brasil – Taxistas e Aplicativos, iniciativa do Governo Federal voltada à ampliação do acesso ao crédito para profissionais que utilizam o automóvel como ferramenta de trabalho. A medida busca fortalecer a geração de renda, estimular a renovação da frota nacional e incentivar a adoção de veículos mais eficientes e sustentáveis.

Segundo informações divulgadas pelo Banco do Brasil, o programa contempla taxistas, motoristas de aplicativos e profissionais vinculados a cooperativas de transporte, oferecendo condições diferenciadas para aquisição de veículos novos. A iniciativa integra uma estratégia mais ampla de promoção da inclusão produtiva e da mobilidade urbana sustentável.

Os financiamentos podem ser utilizados para a compra de veículos de até R$ 150 mil, abrangendo modelos elétricos, híbridos, flex ou movidos a etanol. O prazo de pagamento pode chegar a 72 meses, com possibilidade de carência de até seis meses. As taxas de juros foram definidas em 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens. A contratação e a simulação do crédito podem ser realizadas tanto nas agências quanto pelo aplicativo do banco.

Crédito para modernização da frota

A expectativa é que o programa contribua para a modernização dos veículos utilizados no transporte individual de passageiros, promovendo ganhos de eficiência operacional e redução dos impactos ambientais. Além disso, a iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos profissionais que dependem do automóvel para exercer suas atividades.

O Banco do Brasil destaca que o programa também oferece um conjunto de produtos e serviços complementares aos beneficiários. Entre eles estão seguros, cartões, assistências especializadas e coberturas personalizadas, voltadas à proteção pessoal, patrimonial e familiar dos motoristas.

A instituição financeira afirma que a proposta combina crédito, mobilidade e desenvolvimento econômico, ampliando o acesso a soluções financeiras capazes de elevar a produtividade e fortalecer a capacidade de geração de renda dos trabalhadores do setor.

Condições atrativas para os profissionais

A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, ressaltou a importância da iniciativa para os profissionais que atuam diariamente no transporte urbano. “Ao ampliar o acesso ao crédito para aquisição de veículos mais modernos e eficientes, estamos viabilizando oportunidades concretas para milhares de profissionais que dependem do veículo como instrumento de trabalho, oferecendo condições atrativas e, assim, melhorando a qualidade do serviço prestado e reduzindo impactos ambientais”, afirmou.

De acordo com o banco, o programa foi estruturado para atender trabalhadores que já possuem atividade comprovada no setor. No caso dos motoristas de aplicativos, é necessário manter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter realizado, no mínimo, 100 corridas no mesmo período na plataforma utilizada.

Já os taxistas precisam possuir licença e registros ativos junto aos órgãos de trânsito competentes, além de estar em situação regular do ponto de vista fiscal. Motoristas cooperados também podem participar do programa, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Processo de adesão

O primeiro passo para ingressar no Move Brasil é realizar o cadastramento na plataforma oficial do programa, disponível no portal Gov.br. Nesse ambiente, são analisados os requisitos de enquadramento dos candidatos.

Após a solicitação, o motorista recebe, em até cinco dias úteis, a confirmação sobre o atendimento ou não dos critérios exigidos para participação. Somente após essa validação é possível prosseguir com a contratação do financiamento junto ao Banco do Brasil.

A iniciativa reforça a aposta do Governo Federal e do Banco do Brasil na ampliação do acesso ao crédito para categorias profissionais estratégicas para a mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que estimula a adoção de tecnologias menos poluentes e mais eficientes no transporte de passageiros.