      Banco do Brasil nomeia Maurício Itagyba para liderar operação em Nova York

      Executivo com 32 anos de carreira no BB assume a unidade nos EUA após passagem por Londres e atuação recente no comando dos negócios corporativos no Brasil

      Mario Fujii (BB Americas), Alessandro Gajano (BB NY), Carolina Beghelli (BB NY), Francisco Lassalvia (BB), Fernanda dos Santos (BB NY), Maurício Itagyba (BB NY) e Fabio Augusto Herzl (BB NY) (Foto: Divulgação)

      247 - O Banco do Brasil indicou Maurício Itagyba como o novo gerente geral da sua operação em Nova York, nos Estados Unidos. A posse do executivo ocorreu na última terça-feira, dia 3, marcando uma nova etapa na liderança da unidade estratégica da instituição no mercado financeiro norte-americano.

      A informação foi divulgada pelo próprio Banco do Brasil, que destacou a trajetória extensa e multifacetada de Itagyba dentro da organização. Com formação em ciências econômicas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), o executivo acumula dois MBAs, sendo um em Global Finance & Banking pelo King’s College London e outro em Finanças pela PUC-Rio, além de especializações em Marketing pela Cásper Líbero, Finanças pela USP e Gestão e Negócios pela FGV.

      Com 32 anos de atuação no Banco do Brasil, Itagyba construiu mais de duas décadas e meia de experiência no segmento empresarial, área considerada estratégica para a expansão internacional do banco. Ao longo desse período, ocupou diferentes posições de liderança, consolidando uma carreira marcada pela gestão de grandes operações e pelo relacionamento com empresas de porte global.

      Antes de assumir o posto em Nova York, o executivo esteve à frente do BB Londres por sete anos. Na capital britânica, foi responsável pela Tesouraria Regional da Europa, além das áreas de Compliance e Risco, Sindicalizações e Trade Finance. Durante esse período, também exerceu funções institucionais relevantes, atuando como conselheiro da Association of Foreign Banks in UK (AFB), da Brazilian Chamber of Commerce e da BB Securities Londres.

      Desde 2022, Itagyba ocupava o cargo de superintendente Corporate no Brasil, liderando os negócios com grandes empresas nas regiões Sul e Centro-Oeste. A função envolvia a coordenação de operações complexas e o fortalecimento do relacionamento do banco com clientes corporativos estratégicos nessas regiões.

      A gerência geral do Banco do Brasil em Nova York estava vaga desde o fim de agosto de 2025, quando Mario Fujii foi nomeado presidente do BB Americas. Com a chegada de Itagyba, a instituição busca dar continuidade ao fortalecimento de sua presença internacional e à ampliação das operações voltadas ao mercado corporativo nos Estados Unidos.