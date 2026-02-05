Banco do Brasil nomeia Maurício Itagyba para liderar operação em Nova York

247 - O Banco do Brasil indicou Maurício Itagyba como o novo gerente geral da sua operação em Nova York, nos Estados Unidos. A posse do executivo ocorreu na última terça-feira, dia 3, marcando uma nova etapa na liderança da unidade estratégica da instituição no mercado financeiro norte-americano.

A informação foi divulgada pelo próprio Banco do Brasil, que destacou a trajetória extensa e multifacetada de Itagyba dentro da organização. Com formação em ciências econômicas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), o executivo acumula dois MBAs, sendo um em Global Finance & Banking pelo King’s College London e outro em Finanças pela PUC-Rio, além de especializações em Marketing pela Cásper Líbero, Finanças pela USP e Gestão e Negócios pela FGV.

Com 32 anos de atuação no Banco do Brasil, Itagyba construiu mais de duas décadas e meia de experiência no segmento empresarial, área considerada estratégica para a expansão internacional do banco. Ao longo desse período, ocupou diferentes posições de liderança, consolidando uma carreira marcada pela gestão de grandes operações e pelo relacionamento com empresas de porte global.

Antes de assumir o posto em Nova York, o executivo esteve à frente do BB Londres por sete anos. Na capital britânica, foi responsável pela Tesouraria Regional da Europa, além das áreas de Compliance e Risco, Sindicalizações e Trade Finance. Durante esse período, também exerceu funções institucionais relevantes, atuando como conselheiro da Association of Foreign Banks in UK (AFB), da Brazilian Chamber of Commerce e da BB Securities Londres.

Desde 2022, Itagyba ocupava o cargo de superintendente Corporate no Brasil, liderando os negócios com grandes empresas nas regiões Sul e Centro-Oeste. A função envolvia a coordenação de operações complexas e o fortalecimento do relacionamento do banco com clientes corporativos estratégicos nessas regiões.

A gerência geral do Banco do Brasil em Nova York estava vaga desde o fim de agosto de 2025, quando Mario Fujii foi nomeado presidente do BB Americas. Com a chegada de Itagyba, a instituição busca dar continuidade ao fortalecimento de sua presença internacional e à ampliação das operações voltadas ao mercado corporativo nos Estados Unidos.