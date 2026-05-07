Banco do Brasil realiza 1,8 mil renegociações no primeiro dia do Desenrola

247 - O Banco do Brasil realizou 1.807 renegociações de dívidas no primeiro dia do Novo Desenrola, programa do governo federal voltado à regularização financeira de pessoas endividadas. As operações, registradas nesta quarta-feira (6), somaram aproximadamente R$ 3 milhões.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Banco do Brasil, a instituição também fechou 10,1 mil novos acordos com clientes que não se enquadram nas regras do programa federal, mas tiveram acesso a condições especiais oferecidas pelo banco. Nesse grupo, o volume renegociado alcançou R$ 94,8 milhões.

O aumento da procura por renegociação chamou a atenção da instituição financeira. De acordo com o BB, considerando todos os públicos atendidos, o número de renegociações cresceu 87% em comparação com o início da semana anterior, impulsionado pelo lançamento do programa e pelo maior interesse dos clientes em regularizar pendências financeiras.

Renegociação digital e descontos de até 90%

O Banco do Brasil informou que disponibiliza renegociação de dívidas diretamente pelo WhatsApp oficial da instituição, por meio do número (61) 4004-0001. Os descontos podem chegar a 90%, além de incluir condições facilitadas para pagamento.

Segundo o banco, o processo pode ser concluído de forma totalmente digital. Após o contato pelo aplicativo de mensagens e a confirmação da identidade por meio da senha pessoal, o cliente consegue finalizar a renegociação no próprio canal, de maneira rápida e segura.

Além da negociação automatizada, o BB afirmou que oferece atendimento especializado por meio da Central de Relacionamento. O suporte humano é destinado aos clientes que precisam de orientações específicas durante o processo de renegociação das dívidas.

Atendimento em diversos canais

O banco também disponibiliza outros canais para renegociação, como o aplicativo oficial, Internet Banking, atendimento telefônico e agências físicas. Nas capitais e regiões metropolitanas, o atendimento ocorre pelo número 4004-0001. Já nas demais localidades, os clientes podem utilizar o telefone 0800 729 0001.

Em nota, o Banco do Brasil destacou que as medidas fazem parte da estratégia de incentivo à reorganização financeira dos clientes. A instituição afirmou ainda que busca estimular hábitos financeiros mais saudáveis e contribuir para a recuperação do equilíbrio econômico das famílias.

O BB ressaltou que as soluções oferecidas têm como objetivo apoiar a regularização das dívidas e permitir um planejamento financeiro mais seguro para os consumidores que enfrentam dificuldades para quitar débitos.

Banco alerta clientes sobre golpes

O Banco do Brasil também aproveitou a divulgação dos números para reforçar o alerta contra tentativas de fraude envolvendo renegociações de dívidas. A instituição orienta que qualquer contato seja realizado exclusivamente pelos canais oficiais do banco.

O BB destacou especialmente o uso do WhatsApp oficial, no número (61) 4004-0001, e alertou que não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões nem pagamentos antecipados por mensagens, ligações ou redes sociais.

A recomendação é que os clientes desconsiderem abordagens feitas por números desconhecidos, perfis não verificados ou mensagens com links suspeitos. Em caso de dúvida, o banco orienta interromper o contato e procurar diretamente os canais oficiais para garantir uma negociação segura e protegida contra golpes.