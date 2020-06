Banco do Brasil suspende anúncios em sites de fake news

O Banco do Brasil havia alegado anteriormente que não tinha controle sobre seus anúncios, já que a publicidade ficava a cargo de uma plataforma de mídia edit

247 - Após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), o Banco do Brasil anunciou que nesta segunda-feira (8) adotou as "medidas necessárias" para suspender anúncios em determinados sites, blogs, portais e redes sociais que veiculam notícias falsas (fake news).

O banco havia alegado anteriormente que não tinha controle sobre os anúncios, já que sua publicidade ficava a cargo de uma plataforma de mídia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.