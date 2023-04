Banco dos Brics volta ao mercado global de capitais

Ao assumir formalmente a presidência do Banco em 27 de março, a CEO Dilma Rousseff orientou seu staff financeiro a retomar as captações públicas que estavam paradas edit

247 - Longe do mercado de emissões públicas denominadas em USD há aproximadamente um ano e meio, o NDB (New Development Bank), também conhecido como Banco dos Brics, voltou hoje ao mercado global de capitais.

Segundo sua recém nomeada CEO, Dilma Rousseff, “o banco necessita estar ativo no Mercado de captação, construindo uma curva de vencimento com alta liquidez no mercado secundário. Para isso, a frequência de emissões e o volume são absolutamente importantes. Esses recursos garantem um fluxo financeiro de apoio a projetos de desenvovlimento sustentável, infraestrutura, inclusão social e digital, mudança do clima e prevenção de desastres naturais".

Ao assumir formalmente a presidência do Banco em 27 de março, Dilma Rousseff orientou seu staff financeiro a retomar as captações públicas que estavam paradas. O Banco tem uma alavancagem baixa, proxima a 1,5x, com uma estrutura de capital robusta e muita capacidade de financiamento de projetos.

“O funding é um dos componentes dessa matemática, por isso a necessidade de estarmos sempre acessando o mercado para assegurar aos países membros o funding para financiar projetos de investimento", disse Dilma.

Emprestimos no Brasil

O NDB possui programas de financiamento em moedas locais para os Estados-membros. Dilma Rousseff acredita na queda da taxa de juros nos próximos meses, o que deve abrir oportunidade para o NDB captar e emprestar em reais, modalidade que o banco não opera no Brasil ainda.

“Quando as condições de mercado permitirem, queremos o banco pronto para operar em moeda local também no Brasil, esse é um desejo antigo dos empreendedores locais. Essa opção evitaria o risco cambial”, disse Dilma Rousseff.

Em um discurso na posse de Dilma Rousseff, o presidente Lula também defendeu que os países em desenvolvimento passassem a financiar projetos em moedas locais.

