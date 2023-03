Banco financiador de startups, Silicon Valley Bank quebra nos EUA

Apoie o 247

(Reuters) - Reguladores bancários da Califórnia agiram rapidamente nesta sexta-feira para fechar o credor SVB Financial Group (SIVB.O), o maior banco falido desde a crise financeira, um colapso repentino que levou o setor bancário global a perder bilhões em valor de mercado.

O regulador nomeou a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como receptora, colocando o credor de tecnologia pesada em concordata e se desfazendo de seus ativos, de acordo com um comunicado.

O Silicon Valley Bank é a primeira instituição segurada pelo FDIC a falir este ano, disse o FDIC. A última instituição segurada pelo FDIC a fechar foi o Almena State Bank, no Kansas, em 23 de outubro de 2020.

A sede e todas as filiais do Silicon Valley Bank serão reabertas em 13 de março e todos os depositantes segurados terão acesso total aos seus depósitos segurados até segunda-feira de manhã, de acordo com o comunicado do FDIC .

Trabalhadores de tecnologia cujos contracheques dependiam do banco estavam preocupados em receber o pagamento na sexta-feira. Uma filial da SVB em San Francisco mostrou uma nota gravada em fita adesiva dizendo aos clientes para ligar para um número de telefone gratuito.

O SVB, que faz negócios como Silicon Valley Bank , não estava imediatamente disponível para comentar. Seus clientes foram recebidos com portas trancadas na sexta-feira. Um painel de cliente estava fora do ar, disse um cliente do banco no Reino Unido à Reuters.

Dean Nelson, CEO da Cato Digital, estava em uma linha fora da sede do SVB Santa Clara, esperando obter respostas. Nelson disse estar preocupado com a capacidade da empresa de pagar funcionários e cobrir despesas.

"O acesso ao dinheiro é o maior problema para a maioria das empresas aqui. Se você é uma startup, o dinheiro é rei. O dinheiro e o fluxo de trabalho, para poder ter a pista é fundamental."

Os bancos americanos perderam mais de US$ 100 bilhões em valor de mercado de ações nos últimos dois dias, com os bancos europeus perdendo cerca de outros US$ 50 bilhões em valor, de acordo com um cálculo da Reuters. Os bancos regionais venderam na sexta-feira.

Alguns prevêem mais dor para o setor.

"Pode haver um banho de sangue na próxima semana, pois os bancos estão com problemas, os vendedores a descoberto estão por aí e vão atacar todos os bancos, especialmente os menores", disse Christopher Whalen, presidente da Whalen Global Advisors.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reuniu-se com reguladores bancários na sexta-feira e expressou "total confiança" em suas habilidades para responder à situação, disse o Tesouro.

A Casa Branca disse na sexta-feira que tinha fé e confiança nos reguladores financeiros dos EUA, quando questionada sobre a falência do SVB. Cecilia Rouse, que preside o Conselho de Assessores Econômicos, disse que o sistema bancário dos EUA está fundamentalmente mais forte do que durante a crise financeira de 2008.

O FDIC disse que tentará vender os ativos do SVB e que futuros pagamentos de dividendos podem ser feitos a depositantes não segurados.

“A primeira falência bancária desde 2020 é um alerta”, disse Matthew Goldberg, analista do Bankrate. "Mesmo durante os períodos em que não há falências bancárias ou poucas falências bancárias, você sempre deve garantir que seu dinheiro esteja seguro e dentro dos limites e regras do FDIC em um banco segurado pelo FDIC."

A DOR SE ESPALHA

O banco se esforçou esta semana para garantir a seus clientes de capital de risco que seu dinheiro estava seguro depois que um aumento de capital levou à queda de 60% de suas ações e contribuiu para eliminar mais de US$ 80 bilhões em valor das ações do banco.

As ações do SVB permaneceram paradas na sexta-feira, depois de cair até 66% nas negociações de pré-mercado. Embora a suspensão das ações do SVB tornasse difícil avaliar quanto valor restava no SVB, a negociação de seus títulos oferecia pistas. A maioria de seus títulos de longo prazo caiu em valor na sexta-feira, com um título de maio de 2028 sendo negociado de 85 centavos para 36 centavos de dólar.

A queda das ações do SVB, iniciada na quinta-feira, repercutiu em outros bancos americanos e europeus , com o episódio espalhando preocupação com os riscos ocultos do setor e sua vulnerabilidade ao custo crescente do dinheiro. Mas as ações do setor bancário estavam bem abaixo de suas mínimas na sexta-feira.

Os credores americanos First Republic Bank (FRC.N) e Western Alliance (WAL.N) disseram na sexta-feira que sua liquidez e depósitos permaneceram fortes, com o objetivo de acalmar os investidores .

O índice de bancos regionais S&P 500 (.SPLRCBNKS) caiu 4,3%, elevando sua perda nesta semana para 18%, sua pior semana desde 2009. O índice de bancos S&P 500 ( .SPXBK) , que inclui bancos grandes e médios, caiu 0,5% , elevando sua perda esta semana para mais de 11,5%.

Os problemas no SVB ressaltam como uma campanha do Federal Reserve dos EUA e de outros bancos centrais para combater a inflação ao acabar com a era do dinheiro barato está expondo as vulnerabilidades do mercado.

Os custos de empréstimos globais subiram no ritmo mais rápido em décadas no ano passado, quando o Federal Reserve elevou as taxas dos EUA em 450 pontos-base de quase zero, enquanto o Banco Central Europeu aumentou as taxas da zona do euro em 300 bps.

"O Silicon Valley Bank está lançando luz sobre as vulnerabilidades do setor bancário dos EUA, principalmente nas participações em títulos que muitas grandes instituições detêm", disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Corpay.

'CAOS' ENQUANTO OS CLIENTES CORREM PARA RETIRAR

Como as taxas de juros mais altas causaram o fechamento do mercado de ofertas públicas iniciais para muitas startups e tornaram a arrecadação de fundos privada mais cara, alguns clientes do SVB começaram a sacar dinheiro.

Para financiar os resgates, o SVB vendeu na quarta-feira uma carteira de títulos de US$ 21 bilhões composta principalmente por títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O SVB anunciou na quinta-feira que venderia US$ 2,25 bilhões em ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis para preencher seu buraco de financiamento.

Um diretor de uma empresa de capital de risco com sede no Reino Unido, que pediu anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa, disse que sua empresa se apressou para retirar "milhões de um dígito" de quatro contas no Silicon Valley Bank na noite de quinta-feira.

A fonte caracterizou a situação como "caos".

O setor de tecnologia foi duramente atingido e o estresse apareceu em outros cantos do mercado com o aumento das taxas.

Fontes familiarizadas com a situação disseram na quinta-feira que algumas startups aconselharam seus fundadores a sacar dinheiro do SVB como medida de precaução.

Os vendedores a descoberto no SVB lucraram US$ 717 milhões desde o fechamento de quarta-feira, de acordo com a empresa de análise Ortex.

"O mercado está cansado de empresas que fazem negócios com empresas não lucrativas ou que não são lucrativas", disse David Trainer, CEO da New Constructs, uma empresa de pesquisa de investimentos.

