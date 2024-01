Banco Mundial aumenta previsão do PIB brasileiro para 2023 e 2024

Apoie o 247

247 - O Banco Mundial (BM) aumentou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2023 e 2024, e reduziu a estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. A informação foi publicada nesta terça-feira (9) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a instituição, o PIB de 2023 cresceu 3,1%. A previsão anterior, divulgada em junho do ano passado, apontava para uma expansão de 1,2%. "A revisão para cima no crescimento de 2023 foi motivada pelos desempenhos mais fortes que o esperado na produção agrícola, no consumo privado e nas exportações nos três primeiros trimestres do ano", disse o BM no relatório.

Para 2024, a previsão é que o PIB suba 1,5%, ou 0,1 ponto porcentual a mais que na estimativa anterior. Para 2025, o BM estimou crescimento de 2,2%, abaixo da expansão de 2,4% prevista anteriormente.

A autoridade monetária também defendeu "mais cortes de juros, dando apoio às perspectivas de investimento e consumo de médio prazo" no Brasil. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, é de 11,75%. Nos dias 30 e 31 de janeiro, representantes do Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao Banco Central (BC) brasileiro, vão anunciar mais uma decisão sobre o percentual. O BC é presidido por Roberto Campos Neto.

