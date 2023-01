Banco Mundial: economia global pode entrar em recessão em 2023

O credor disse esperar um crescimento do PIB global de 1,7% em 2023 edit

247 - O Banco Mundial reduziu nesta terça-feira (10) suas projeções de crescimento para 2023 para níveis à beira da recessão em muitos países.

O credor disse esperar um crescimento do PIB global de 1,7% em 2023, o ritmo mais lento fora das recessões de 2009 e 2020 desde 1993. Em seu relatório anterior de Perspectivas Econômicas Globais em junho de 2022, o banco havia previsto um crescimento global de 3,0% em 2023.

O banco disse ainda que o crescimento global em 2024 aumentaria para 2,7% e que o crescimento médio para o período 2020-2024 seria inferior a 2% --o ritmo mais lento em cinco anos desde 1960.

A expectativa de crescimento para a zona do euro é de 0% em 2023, queda de 1,9 pontos percentuais em relação às previsões anteriores. O Banco Mundial cortou sua previsão para o crescimento econômico da China em 2023 em 0,9 pontos percentuais, para 4,3%. A previsão de crescimento para 2023 nos Estados Unidos é de 0,5%, a taxa mais baixa desde 1970 fora das recessões. A economia russa deverá contrair 3,3% em 2023 e crescer 1,6% em 2024.

"Dadas as condições econômicas frágeis, qualquer novo desenvolvimento adverso --como inflação acima do esperado, aumentos abruptos nas taxas de juros para contê-la, ressurgimento da pandemia de Covid-19 ou tensões geopolíticas crescentes --pode levar a economia global a uma recessão", disse o banco em um comunicado que acompanha o relatório. (Com Reuters e Sputnik).

