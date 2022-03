Banco russo Sberbank deixa o mercado europeu

"As afiliadas do grupo estão enfrentando uma saída anormal de fundos e uma ameaça à segurança de funcionários e escritórios", diz comunicado edit

MOSCOU, 2 de março, TASS - O Sberbank anunciou sua saída do mercado europeu, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira (2).

"Na situação atual, o Sberbank decidiu deixar o mercado europeu. As afiliadas do grupo estão enfrentando uma saída anormal de fundos e uma ameaça à segurança de funcionários e escritórios", disse o banco.

Devido à instrução do Banco Central da Rússia, o Sberbank não poderá fornecer liquidez às afiliadas europeias, de acordo com o comunicado.

"Enquanto as afiliadas do Sberbank têm alto nível de capital e qualidade de ativos, os depósitos dos clientes são garantidos em conformidade com a lei local. Os ativos do banco são suficientes para fazer pagamentos a todos os depositantes", disse o banco.

Um pouco antes, o regulador financeiro da Áustria proibiu atividades comerciais do Sberbank Europe AG, subsidiária do Sberbank, a pedido do Banco Central Europeu, enquanto o Banco Nacional Tcheco lançou medidas para a revogação da licença bancária do Sberbank CZ (uma subsidiária do Sberbank) em início desta semana.

O Sberbank conseguiu fechar o acordo de venda do Sberbank Srbija para o AIK Banka da Sérvia em 28 de fevereiro.

O Sberbank Europe AG é um grupo bancário composto por ativos do Grupo Sberbank na Europa Oriental e Central. Com sede em Viena, o Sberbank Europe AG é de propriedade integral do Sberbank. O Sberbank Europe operou em oito mercados europeus: na Áustria, Bósnia e Herzegovina em Sarajevo e Banja Luka, na Croácia, República Tcheca, Hungria, Eslovênia, Sérvia e Alemanha.

