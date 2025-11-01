Bancos iniciam hoje mutirão para renegociação de dívidas; saiba como participar

247- A partir deste sábado (1º), consumidores endividados poderão renegociar valores em aberto com condições especiais no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central (BC). A informação é da CNN Brasil.

A mobilização nacional, que conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras, tem como objetivo oferecer alternativas para regularizar dívidas em atraso e estimular o planejamento financeiro das famílias. A ação vai até o dia 30 de novembro.

Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades bancárias contratadas em instituições financeiras, desde que não envolvam bens dados em garantia — como veículos ou imóveis — e que não estejam prescritas. Entre as opções oferecidas estão parcelamentos, descontos sobre o valor total da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme as políticas de cada banco.

De acordo com dados da Febraban, em 2024 quase 3,5 milhões de contratos em atraso foram renegociados em condições especiais. Já na primeira edição de 2025, realizada em março, mais de 1,4 milhão de contratos foram repactuados.

“O mutirão é uma oportunidade para que o consumidor planeje o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora. Também traz conteúdo relevante de orientação financeira”, explica Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban. Segundo ele, “os bancos estão empenhados em ofertar condições especiais para a negociação de dívidas em atraso e contribuir para a recuperação financeira do consumidor”.

Como participar do mutirão

As condições de negociação são padronizadas, independentemente do canal escolhido pelo consumidor. É possível participar:

Diretamente pelos canais oficiais dos bancos e financeiras;

Pelo portal Consumidor.gov.br, utilizando conta Prata ou Ouro.

Ao fazer contato, o cidadão deve informar que deseja participar do Mutirão da Febraban, indicar as dívidas que pretende negociar e solicitar as condições disponíveis. Caso aceite a proposta, o acordo deve ser formalizado junto à instituição credora.

Regras e restrições

Podem ser incluídas no mutirão dívidas em atraso de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e outras modalidades sem garantia real. Não podem ser renegociados débitos vinculados a bens como veículos ou imóveis, contratos ainda em dia ou dívidas prescritas.

Para quem possui múltiplas dívidas, é possível negociar com diferentes bancos e financeiras, desde que haja capacidade de pagamento. Já consumidores em situação de superendividamento, amparados pela Lei do Superendividamento, devem procurar o Procon para obter orientação específica.

Com a ampliação das iniciativas de renegociação, o setor financeiro espera reduzir a inadimplência e promover a reeducação financeira da população, em um contexto de leve melhora dos indicadores de emprego e renda no país.