Bancos revisam para cima projeções de crescimento em 2024

247 – Os economistas estão revendo suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024. Impulsionados pelo pagamento dos precatórios e pela recuperação parcial da indústria, além de melhorias no crédito e no mercado de trabalho, eles preveem um desempenho mais robusto do que inicialmente estimado. As expectativas agora apontam para um crescimento em torno de 2%, superando as previsões anteriores que giravam em torno de 1,5%, segundo reportagem do Valor .

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou confiança em um crescimento superior a 2% para o Brasil neste ano. Da mesma forma, a Secretaria de Política Econômica (SPE) estima um crescimento do PIB de 2,3%. O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, também sugere uma perspectiva otimista, com projeções indicando um crescimento potencialmente acima de 2%.

A discussão sobre a recuperação econômica ganha destaque nas análises do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. As últimas deliberações sugerem uma possível atenuação da desaceleração da atividade econômica, especialmente com o aumento da renda das famílias e a melhoria do mercado de trabalho. Os dados do quarto trimestre de 2023 surpreenderam positivamente, deixando uma perspectiva mais favorável para 2024.

Anna Reis, economista-chefe da GAP Asset, destaca que o quarto trimestre de 2023 apresentou resultados melhores do que o esperado, sugerindo um cenário de economia menos desacelerada do que o previsto. Com uma herança estatística mais positiva, as projeções apontam para um crescimento consistente em todos os trimestres de 2024, com expectativas de avanços entre 0,3% e 0,5% na margem trimestral.

