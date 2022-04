Bandeira verde: reservatórios do país atingem maior nível em 10 anos

Com a quantidade satisfatória, será possível que a bandeira permaneça verde até o fim do ano, segundo o ONS edit

Apoie o 247

ICL

Por Mariana Costa, Metrópoles - De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as chuvas dos últimos meses que caíram pelo país possibilitaram que todos os reservatórios do país atingissem o maior nível, se comparado com os últimos 10 anos. Isso possibilitará, segundo a entidade, que a bandeira permaneça verde até o fim do ano.

Em decorrência da pandemia, cruzada com períodos de seca e geadas no país, o governo havia determinado a bandeira vermelha, ou bandeira de Escassez Hídrica, desde setembro do ano passado.

As principais regiões contepladas pelas chuvas nos últimos meses foram o Sudeste e Centro-Oeste, regiões que também concentram grande parte dos reservatórios e 70% da energia gerada no país. Já as regiões Norte e Nordeste alcançaram 100% da capacidade, enquanto o Sul passou de 50%. São os melhores números em 10 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE