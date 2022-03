Barril do petróleo dispara e vai a US$ 113, o maior valor em sete anos

Apoie o 247

MELBOURNE/PEQUIM (Reuters) - Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira, com o aumento dos temores de interrupção do fornecimento após pesadas sanções a bancos russos em meio à intensificação do conflito na Ucrânia, enquanto traders se esforçavam para buscar fontes alternativas de petróleo em um mercado já apertado.

Os contratos futuros de petróleo Brent subiram até US$ 8 e atingiram US$ 113,02 por barril, o maior desde junho de 2014, antes de cair para US$ 111,75 às 08:04 GMT.

Os contratos futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiram US$ 7,24, ou 7%, para US$ 110,67 por barril, depois de atingir o maior nível desde agosto de 2013.

O retrocesso no contrato futuro de Brent, quando os preços imediatos excedem a oferta com data posterior, subiu para o maior de todos os tempos, de acordo com dados desde 2004. O prêmio do futuro do Brent do primeiro mês para o contrato do sexto mês subiu para US$ 18,55. um barril.

"As interrupções no comércio estão começando a chamar a atenção das pessoas", disse o economista da Westpac, Justin Smirk.

"Questões em torno do financiamento do comércio e seguros - tudo isso afeta as exportações do Mar Negro. Os choques de oferta estão se desenrolando", disse ele.

As exportações russas de petróleo representam cerca de 8% da oferta global.

