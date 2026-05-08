BB renegocia mais de R$ 430 milhões em em dois dias

247 - O Banco do Brasil renegociou mais de R$ 430 milhões em dívidas nos dois primeiros dias de operação de novas condições voltadas a empresas e pessoas físicas. O volume inclui acordos feitos dentro de programas do governo federal e também renegociações oferecidas pelo próprio banco a clientes fora dessas iniciativas.

As informações são do Banco do Brasil. A maior fatia do montante veio de operações ligadas ao Desenrola Empresas, nas linhas Pronampe e Procred, que somaram 1.611 contratos para cerca de 1,6 mil empresas, com desembolso total de R$ 202,8 milhões.

No caso das pessoas físicas enquadradas nas regras do Novo Desenrola Brasil, o banco informou ter fechado 12.614 renegociações em dois dias. Esses acordos totalizaram R$ 10,4 milhões em dívidas renegociadas.

Além dos clientes contemplados pelo programa federal, o BB também ampliou as condições de negociação para outros correntistas pessoas físicas. Nesse grupo, que não faz parte do Novo Desenrola, foram registradas 22.258 operações no período, com mais R$ 219,6 milhões renegociados.

Ao todo, a instituição contabilizou mais de 35 mil operações nos dois primeiros dias, considerando empresas, pessoas físicas atendidas pelo programa federal e clientes que renegociaram por condições próprias do banco. O resultado mostra a dimensão da demanda por regularização de dívidas em um cenário de pressão sobre o orçamento de famílias e pequenos negócios.

O Banco do Brasil afirma que os clientes podem renegociar débitos por diferentes canais, incluindo aplicativo, internet banking, telefones de atendimento, agências e WhatsApp oficial. Segundo a instituição, os descontos podem chegar a 90%, a depender do perfil da dívida e das condições disponíveis para cada contrato.

Pelo WhatsApp oficial do BB, no número 61 4004-0001, a renegociação pode ser iniciada com uso da senha pessoal e concluída no próprio atendimento digital. O banco também informa que clientes que precisarem de orientação específica podem contar com atendentes da Central de Relacionamento.

A estratégia do banco combina atendimento digital com suporte humano em casos que exigem acompanhamento. A instituição afirma que o objetivo é facilitar o acesso à renegociação, reduzir barreiras para a regularização de débitos e oferecer alternativas de pagamento mais adequadas à situação financeira de cada cliente.

O movimento ocorre em meio ao esforço do governo federal para ampliar programas de renegociação e estimular a retomada do crédito. No caso das empresas, as linhas Pronampe e Procred têm papel relevante para pequenos negócios que buscam reorganizar dívidas e recompor capacidade financeira.

Para pessoas físicas, o Novo Desenrola Brasil pretende permitir que consumidores em situação de inadimplência regularizem pendências e recuperem acesso ao crédito. A adesão de bancos públicos e privados é considerada um fator importante para ampliar o alcance da iniciativa.

O Banco do Brasil também fez um alerta contra golpes. A instituição reforça que qualquer negociação deve ser feita apenas por canais oficiais e que não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões ou pagamentos antecipados por mensagens, ligações ou redes sociais.

Clientes devem desconfiar de contatos feitos por números desconhecidos, perfis não verificados ou mensagens com links suspeitos. Em caso de dúvida, a orientação é encerrar a conversa e procurar diretamente os canais oficiais do banco antes de informar qualquer dado ou avançar em uma negociação.

Com a renegociação de mais de R$ 430 milhões em dois dias, o BB busca reforçar sua atuação em programas de regularização financeira e ampliar o alcance de acordos para consumidores e empresas que