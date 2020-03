BC americano injeta volume colossal de dólares no mercado: US$ 1,5 trilhão

O Banco Central dos Estados Unidos injetou um volume colossal de dólares nos mercados para atenuar o estresse "bio-financeiro" em função da pandemia de coronavírus. O valor foi de US$ 1,5 trilhão edit

247 - O jornal 'Wall Street Journal' afirmou que as ações mergulharam 10%, no pior tombo desde 1987, ano conhecido como “crash”. O jornal prosseguiu: "Banco central injeta US$ 1,5 trilhão em aposta para evitar ‘disrupções inusuais’ nos mercados”.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que o "Fed disparou a sua maior bazuca desde o Lehman”, descreveu o site financeiro Zero Hedge, que cobre Wall Street, sobre o banco de investimento cujo pedido de falência disparou a crise de 2008."

A matéria ainda acrescenta que "a notícia abriu controvérsia imediata, por exemplo, com a congressista nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez, referência da esquerda democrata, dizendo que o valor equivale à dívida acumulada dos empréstimos estudantis no país."