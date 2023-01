BC publicará carta aberta a Haddad às 18h30 desta terça-feira

Na carta, o Banco Central vai explicar os motivos do descumprimento da meta de inflação em 2022, quando o IPCA ficou em 5,79% edit

Reuters - O Banco Central publicará carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional (CMN) às 18h30 desta terça-feira, informou a assessoria de imprensa do Bacen.

O CMN é o órgão que define as metas de inflação e tem como chefe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A carta do BC vai explicar os motivos do descumprimento da meta de inflação em 2022, quando o IPCA ficou em 5,79%--superando em muito o objetivo (3,50%) e rompendo o teto do intervalo de tolerância (5,00%).

