BC vende US$ 25 bilhões para conter disparada do dólar

O valor já chega perto do que foi vendido ao longo de 2019, US$ 36,88 bilhões edit

247 - O Banco Central vendeu US$ 25,399 bilhões das reservas internacionais brasileiras em 2020 com o objetivo de conter a alta do dólar, aponta balanço divulgado nesta quarta-feira (8).

O valor já chega perto do que foi vendido ao longo de 2019, US$ 36,88 bilhões.

O BC também vendeu recursos da reserva com compromisso de recompra, os chamados "leilões de linha". O acumulado chegou a US$ 15,7 bilhões até 3 de abril.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso