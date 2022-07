BCE inicia ciclo de alta de juros com aumento de 50 pb

Apoie o 247

Xinhua - O Banco Central Europeu (BCE) elevou na quinta-feira as taxas de juros em 50 pontos-base, o primeiro aumento desde 2011, em um esforço para normalizar suas políticas monetárias.



A taxa de juro das operações principais de refinanciamento e as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez e da facilidade permanente de depósito, as três principais taxas de juro do BCE, serão aumentadas para 0,50%, 0,75% e 0,00%, respectivamente, com efeitos a partir de 27 de julho de 2022, disse uma declaração do BCE após uma reunião do conselho de governo.



A decisão de aumentar as taxas de juros em 50 pontos-base, acima do esperado, foi uma surpresa, já que o banco central sinalizou em junho um aumento de 25 pontos-base em julho como parte de sua orientação futura.



"O Conselho do BCE julgou apropriado dar um primeiro passo maior em seu caminho de normalização da taxa básica do que o sinalizado em sua reunião anterior", explicou o banco central.



Após a subida da taxa, a taxa de juro de depósito sairá do território negativo pela primeira vez desde junho de 2014, o que, segundo o BCE, permite “fazer uma transição para uma abordagem reunião a reunião nas decisões sobre taxas de juro”.



O BCE também confirmou que o conselho de governo aprovou o Transmission Protection Instrument (TPI), uma ferramenta anti-fragmentação destinada a conter a subida das taxas de rendibilidade das obrigações governamentais de alguns países periféricos da zona do euro.



O BCE passou a esclarecer que o TPI "pode ​​ser ativado para combater dinâmicas desordenadas de mercado injustificadas que representam uma séria ameaça à transmissão da política monetária em toda a área do euro".



O rendimento dos títulos de 10 anos da Itália chegou a 4 por cento em 14 de junho e ainda está em torno de 3,6 por cento durante as negociações de quinta-feira.



O aumento da taxa do BCE ocorreu em um momento em que a zona do euro é dominada pela inflação estrondosa. Os aumentos de preços na zona do euro estão passando do limite, que registrou uma inflação anual de 8,6% em junho.



O BCE sustenta que o aumento da taxa de 50 pontos base apoiará o retorno da inflação à sua meta de médio prazo, fortalecendo a ancoragem das expectativas de inflação e garantindo que as condições de demanda se ajustem para cumprir sua meta de inflação no médio prazo.

