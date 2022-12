Bernard Arnault se torna a pessoa mais rica do mundo

Apoie o 247

ICL

247 - Diretor-executivo do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), o francês Bernard Arnault se tornou a pessoa mais rica do mundo, desbancando na terça-feira (13) o CEO da Tesla, Elon Musk.

A fortuna de Arnault é avaliada em US$ 171 bilhões. Já Musk tem US$ 164 bilhões. Os números são do Bloomberg Billionaires Index, segundo quem Musk perdeu US$ 107 bilhões neste ano, enquanto a fortuna de Arnault teve um declínio bem menor, de US$ 7 bilhões.

Atrás de Musk na lista dos mais ricos estão o industrial indiano Gautam Adani (US$ 125 bilhões) e o fundador da Amazon, Jeff Bezos (US$ 116 bilhões).

Aos 72 anos, Bernard Arnault é dono da maior empresa de artigos de luxo do mundo. O grupo LVMH reúne 70 grifes, entre elas Louis Vuitton, Dior, Sephora e Tiffany's. Desde 2019 ele também é dono do grupo Belmond, que possui 46 hotéis, trens e cruzeiros fluviais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.