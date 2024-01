Bernard Arnault supera Musk e se torna, de novo, o mais rico do mundo, segundo a Forbes

Apoie o 247

247 - O empresário francês Bernard Arnault conquistou a posição de homem mais rico do mundo nesta sexta-feira (26), após um aumento de 13% nas ações do grupo de artigos de luxo LVMH durante a manhã. De acordo com a última atualização do ranking da revista Forbes, o patrimônio líquido de Arnault atingiu a marca de US$ 207,8 bilhões (cerca de R$ 1,02 trilhão), um acréscimo de US$ 23,6 bilhões (R$ 115,9 bilhões) impulsionado pela valorização das ações da LVMH, informa a Folha de S. Paulo.

A ascensão meteórica de Arnault o colocou à frente de Elon Musk, o magnata por trás de empresas como Tesla e X (antigo Twitter), que agora ocupa a segunda posição no ranking dos mais ricos, com um patrimônio líquido de US$ 204,5 bilhões (R$ 1 trilhão).

A Forbes divulgou a lista atualizada dos dez mais ricos do mundo:

Bernard Arnault: US$ 207,8 bilhões Elon Musk: US$ 204,5 bilhões Jeff Bezos: US$ 181,5 bilhões Larry Ellison: US$ 142,4 bilhões Mark Zuckerberg: US$ 139,4 bilhões Larry Page: US$ 126,6 bilhões Warren Buffett: US$ 126,4 bilhões Bill Gates: US$ 122,8 bilhões Sergey Brin: US$ 121,2 bilhões Steve Ballmer: US$ 118,6 bilhões

