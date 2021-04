Biden enterrou o neoliberalismo, diz Miriam Leitão, que prega neoliberalismo no Brasil

247 – A jornalista Miriam Leitão, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com a tese das "pedaladas fiscais", criada pelo PSDB para abrir caminho para a restauração neoliberal no Brasil, reconheceu que o neoliberalismo está sendo abandonado nos Estados Unidos.

"Ao ser eleito, esperava-se que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fizesse um período de transição, conciliasse os mais moderados entre os democratas com a esquerda. Mas as emergências da hora levaram a mudanças mais profundas em relação a Trump nos seus primeiros 100 dias de governo. A pandemia, a crise econômica e a explosão dos casos de racismo estão levando Biden a propor uma revolução, como defendido por alguns. Uma reviravolta na estrutura da ação do estado, da economia, mas também das questões sociais. Se der certo, marcará o fim da chamada Reaganomics, política de estado pequeno inaugurada por Ronald Reagan há 40 anos", escreveu a jornalista, em seu blog .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.