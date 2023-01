Biden veta exportação de componentes para a chinesa Huawei

Apoie o 247

Reuters - O governo Biden parou de aprovar licenças para empresas norte-americanas exportarem a maioria dos itens para a chinesa Huawei, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.

A Huawei enfrentou restrições de exportação dos EUA em torno de itens para 5G e outras tecnologias por vários anos, mas funcionários do Departamento de Comércio dos EUA concederam licenças para algumas empresas americanas venderem certos produtos e tecnologias para a empresa. A Qualcomm Inc (QCOM.O) em 2020 recebeu permissão para vender chips de smartphones 4G para a Huawei.

Um porta-voz do Departamento de Comércio disse que as autoridades "avaliam continuamente nossas políticas e regulamentos", mas não comentam as negociações com empresas específicas. Huawei e Qualcomm se recusaram a comentar. A Bloomberg e o Financial Times relataram anteriormente a mudança.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que a China se opõe ao abuso dos Estados Unidos de uma noção excessivamente ampla de segurança nacional para suprimir empresas chinesas de forma irracional.

A medida "vai contra os princípios da economia de mercado e as regras do comércio e finanças internacionais, fere a confiança que a comunidade internacional tem no ambiente de negócios dos EUA e é uma hegemonia tecnológica flagrante", disse Mao durante entrevista coletiva em Pequim na terça-feira.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que as autoridades dos EUA estão criando uma nova política formal de negação de remessa de itens para a Huawei, que incluiria itens abaixo do nível 5G, incluindo itens 4G, Wifi 6 e 7, inteligência artificial e computação e nuvem de alto desempenho. Itens.

Outra pessoa disse que a medida deveria refletir o endurecimento da política do governo Biden em relação à Huawei no ano passado. Licenças para chips 4G que não poderiam ser usados para 5G, que poderiam ter sido aprovados anteriormente, estavam sendo negadas, disse a pessoa. No final do governo Trump e no início do governo Biden, as autoridades ainda concediam licenças para itens específicos para aplicativos 4G.

As autoridades americanas colocaram a Huawei em uma lista negra comercial em 2019, restringindo a maioria dos fornecedores dos EUA de enviar mercadorias e tecnologia para a empresa, a menos que recebessem licenças. As autoridades continuaram a apertar os controles para cortar a capacidade da Huawei de comprar ou projetar os chips semicondutores que alimentam a maioria de seus produtos.

Mas as autoridades dos EUA concederam licenças que permitiram à Huawei receber alguns produtos. Por exemplo, os fornecedores da Huawei obtiveram licenças no valor de US$ 61 bilhões para vender para a gigante de equipamentos de telecomunicações de abril a novembro de 2021.

Em dezembro, a Huawei disse que sua receita total foi de cerca de US$ 91,53 bilhões, uma pequena queda em relação a 2021, quando as sanções dos EUA causaram uma queda de quase um terço em suas vendas.

