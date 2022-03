Bilionário Lírio Parisotto elogia Tabata por voto na reforma da Previdência: "a turma toda agradece"

Apoie o 247

247 – O bilionário Lírio Parisotto, um dos homens mais ricos do Brasil, elogiou a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) por seu voto na reforma da Previdência. "A turma toda aqui agradece a tua posição", disse ele, segundo relato da coluna da jornalista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo.

"João Campos e Tabata contaram aos empresários, reunidos pelo grupo Esfera, que participaram com entusiasmo dos esforços para viabilizar um candidato da terceira via, como o apresentador Luciano Huck ou a empresária Luiza Trajano", informa ainda a jornalista. "Mas chega uma hora em que você se dá por derrotado. Haverá Lula e Bolsonaro. E, no nosso caso, vamos ficar com o Lula", disse ele. No mesmo jantar, Tabata bateu duro no Partido dos Trabalhadores e disse que vai lutar contra a federação entre PT e PSB.

