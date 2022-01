Bilionários ficam US$ 1 trilhão mais ricos em 2021

Apoie o 247

ICL

247 - Mesmo com a continuidade da pandemia de Covid-19 e a crise financeira global, os super-ricos ficaram ainda mais ricos em 2021, aponta o índice de bilionários da agência Bloomberg.

A fortuna somada das 500 pessoas mais ricas do mundo aumentou em mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,57 trilhões) no último ano. Agora, o patrimônio líquido deste grupo supera os US$ 8,4 trilhões (R$ 46,9 trilhões).

Tal montante só não é maior que o PIB da China e dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

No topo do ranking dos bilionários aparece o fundador da SpaceX e presidente da fábrica de carros elétricos Tesla, Elon Musk, que ficou US$ 114 bilhões mais rico, totalizando US$ 270 bilhões. Seu ganho anual foi maior que 70%.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, Bernard Arnault, presidente do grupo Louis Vuitton, Bill Gates, Larry Page, cofundador do Google, e Mark Zuckerberg, dono da Meta, dão prosseguimento à lista.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE