BlackRock, um dos maiores fundos de investimentos do mundo, não investirá mais no Brasil até que Bolsonaro deixe o poder

Segundo chefe do fundo para América Latina, a dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes prometeu tudo ao mercado e não entrega nada edit

247 - Chefe da BlackRock na América Latina, Dominik Rohe disse à Veja que mais nenhum investimento será feito no Brasil até o fim do governo Jair Bolsonaro (PL). A BlackRock é um dos maiores fundos de investimento do mundo.

Rohe disse que o fundo só voltará a investir no país após a mudança do governo. Ao que tudo indica, Bolsonaro deve deixar o poder no final deste ano, após a eleição. Segundo pesquisas, o favorito para vencer o pleito é o ex-presidente Lula (PT).

Como motivos para a decisão, Rohe citou o negacionismo de Bolsonaro e as promessas sem retorno do ministro da Economia, Paulo Guedes, além dos juros altíssimos e da inflação forte.

Para Rohe, Guedes fala muito e faz pouco. Ele disse também não acreditar no avanço de nenhum projeto do ministro em 2022.

