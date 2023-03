BNDES bloqueia empréstimos a propriedades rurais desmatadas ilegalmente

Apoie o 247

Por Denise Assis, para o 247 - Uma nova ferramenta tecnológica está permitindo ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ter segurança de que os empréstimos concedidos a proprietários rurais não serão destinados a áreas de desmatamento irregular, conforme a política verde anunciada desde a posse do novo presidente do banco, Aloizio Mercadante.

O monitoramento de todos os biomas brasileiros é feito por meio de satélites de alta resolução e geram alertas e laudos com imagens antes e depois dos desmatamentos. Este controle ocorre por meio de uma parceria firmada em fevereiro deste ano entre o BNDES e o MapBiomas, plataforma destinada a monitorar em tempo real todos os biomas.Em entrevista ao Jornal Nacional na quinta-feira, 16, Mercadante comentou que “a tecnologia é um caminho para construirmos boas práticas, melhorar a eficiência do estado e responder a essas demandas inadiáveis da sustentabilidade ambiental. Evidente que o agronegócio é muito importante para o Brasil, mas não podemos ter mais complacência com quem destrói o meio ambiente e compromete o futuro da humanidade".

Desde o dia 9 de fevereiro, quando entrou em vigor a parceria, as informações geradas pelo MapBiomas serviram como base para o BNDES negar 58 pedidos de empréstimos que somavam R$ 24,8 milhões e eram destinados a imóveis rurais com desmatamentos em 14 estados que totalizam 948 hectares, o equivalente a cerca de 1.300 campos de futebol.

Os estados com maior reprovação de financiamentos foram Tocantins, Pará e Rondônia.

A integração totalmente automatizada dos dados do MapBiomas com a plataforma operacional do BNDES permite ao banco, inclusive, passar a monitorar indícios de desmatamentos em imóveis referentes a operações de crédito rural já contratadas.

A partir de fevereiro, só podem ser aprovados financiamentos de crédito rural destinados a imóveis onde não sejam identificados indícios de desmatamento ilegal. O proprietário tem o direito de contestar o bloqueio e apresentar documento que comprove a regularidade da remoção da vegetação se sua propriedade para a obtenção do empréstimo.

Os empréstimos do BNDES a produtores rurais atendem 95% de todos os munícipios do país, por meio de uma rede parceira de 70 instituições financeiras.

