BNDES fará aportes diretos em empresas estratégicas de alguns segmentos, diz Mercadante

247 - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o governo federal busca ser sócio de empresas estratégicas envolvidas em setores estratégicos, como o de minerais críticos. Ele indicou que o BNDES deve comprar ações destas empresas com transparência.

"O equity é casamento, financiamento é namoro. Esse dinheiro será usado para setores muito importantes, como de minerais críticos para bateriais elétricas. Temos que ter controle estratégico de alguns segmentos. Nesse caso, queremos ser sócios, mas tudo com edital e transparência", disse Mercadante no lançamento da 'Nova Indústria Brasil', em Brasília, nesta segunda-feira (22).

Com R$ 300 bilhões para financiamentos no plano de ações até 2026, foi lançada pelo governo federal a nova política industrial, que vai nortear o desenvolvimento do setor com sustentabilidade e inovação até 2033.

Mercadante explicou que, dos R$ 300 bilhões previstos, R$ 271 bilhões são financiamentos, R$ 21 bilhões são créditos não reembolsáveis e R$ 8 bilhões são aportes diretos.

