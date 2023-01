BNDES faz cobrança de fianças bancárias de uma dívida das Lojas Americanas

Apoie o 247

Por Rikardy Tooge, InfoMoney - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira (23) que executou a cobrança de fianças bancárias de uma dívida da Americanas (AMER3). As cobranças ocorrem sobre dois financiamentos, em que o banco de fomento desembolsou R$ 1,2 bilhão em 2018 e que a varejista ainda tinha em aberto.

O BNDES apontou que as dívidas se referem aos contratos 18.2.0148.1/2018 e 18.2.0080.1/2018, em operações que totalizaram R$ 2,4 bilhões. No entanto, o valor desembolsado efetivamente pelo banco – e que era a real exposição dele no financiamento – chegou a R$ 1,2 bilhão na assinatura do contrato.

Mas, desde então, houve amortização desse valor no decorrer dos anos e o valor executado é de menos de R$ 1 bilhão, segundo uma fonte a par do assunto.

Após o pagamento das fianças, de acordo com o BNDES, não haverá mais exposição à Americanas. “Destaca-se ainda que esse procedimento é dirigido aos fiadores bancários, não atingindo o caixa das Americanas S.A.”, acrescentou, em nota. O banco estatal não informou quais foram esses fiadores bancários.

O site do BNDES aponta que as duas operações, uma focada em projetos de varejo digital e outra em investimento em expansão da operação, utilizaram recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), além de recursos livres do próprio banco.

O InfoMoney procurou a Americanas para buscar mais esclarecimentos sobre a cobrança, mas ainda não obteve resposta.

