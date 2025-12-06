BNDES injeta R$ 36,7 milhões em projeto que moderniza produção de autopeças em São Paulo

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 36,7 milhões para a Iochpe-Maxion com foco na transformação digital da produção industrial. O investimento será aplicado exclusivamente na unidade da empresa em Cruzeiro (SP), no Vale do Paraíba.

Os recursos foram liberados por meio do Programa BNDES Mais Inovação e serão utilizados na automação, digitalização e integração das linhas de produção de longarinas, peças estruturais essenciais na fabricação de chassis de veículos. A expectativa da empresa é de que a modernização resulte em um salto de aproximadamente 32% na capacidade produtiva.

Na unidade de Cruzeiro, as longarinas são fabricadas pela divisão Maxion Structural Components, uma das maiores do segmento nas Américas. O processo industrial envolve duas frentes principais: a estampagem, em que chapas metálicas são moldadas por prensas, e o roll-forming, método no qual as chapas passam por rolos que realizam dobras graduais até alcançar o formato final.

A transformação digital vai abranger ambos os sistemas de produção, com foco na otimização operacional, redução de desperdícios, aumento da confiabilidade dos equipamentos e ganho de eficiência ao longo de toda a cadeia industrial.

Com a atualização tecnológica, a capacidade anual da planta deve subir de 480 mil para 635 mil longarinas produzidas por ano, consolidando a unidade como um dos principais polos produtivos da empresa no Brasil.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou que 50% do valor do financiamento concedido à Iochpe-Maxion terá custo financeiro vinculado à Taxa Referencial (TR), o que reduz o peso do crédito para a companhia. Ele também destacou o papel estratégico da operação para a política industrial do país.

“Como agente da política industrial do governo Lula, o BNDES reduz o custo do crédito para impulsionar o desenvolvimento tecnológico do país. Com este financiamento, o Banco reafirma o apoio à transformação digital da indústria brasileira, que se traduz em maior competitividade para o setor”, afirmou Mercadante.

Já o diretor financeiro da empresa, Renato Salum, ressaltou que a iniciativa fortalece a posição da Iochpe-Maxion no mercado internacional.

“O investimento na digitalização das nossas linhas de produção é um passo estratégico para fortalecer a competitividade global da Iochpe-Maxion. Estamos elevando nossos padrões tecnológicos e de eficiência, o que nos permite atender com ainda mais agilidade e qualidade às demandas do setor automotivo”, declarou.

A Iochpe-Maxion é atualmente a líder mundial na produção de rodas automotivas e uma das principais fabricantes de componentes estruturais automotivos nas Américas. A companhia opera com 33 unidades industriais distribuídas em 14 países e emprega cerca de 17 mil trabalhadores em todo o mundo.

A atuação global da empresa se divide entre dois grandes segmentos: a Maxion Wheels, responsável pela produção de rodas para veículos de passeio, comerciais, agrícolas e reboques; e a Maxion Structural Components, especializada na fabricação de longarinas, travessas, chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos de passeio.

A unidade de Cruzeiro, no interior paulista, onde o investimento será realizado, é estratégica para a produção nacional de componentes estruturais e terá sua infraestrutura industrial profundamente modernizada com a implementação do projeto.