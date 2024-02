BNDES perdeu R$ 34 bilhões com venda de ações da Vale e da Petrobrás na gestão Montezano, no governo Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou um balanço que aponta para as consequências da venda das ações da Vale e da Petrobrás durante a gestão de Gustavo Montezano à frente do banco, no governo Jair Bolsonaro (PL). Se essas ações não tivessem sido vendidas, o BNDES teria em caixa atualmente cerca de R$ 34 bilhões disponíveis para financiar empresas em diversos setores da economia, informa a Folha de S. Paulo.

Hoje liderado por Aloizio Mercadante, escolhido pelo presidente Lula (PT), o banco interrompeu o processo de venda de papéis de empresas pertencentes à BNDESPar, o braço de investimento do banco. Em 2023, apenas com as ações da Petrobrás ainda na carteira de investimentos, o BNDES conseguiu manter cerca de R$ 5,7 bilhões em seu caixa, valor que supera em mais que o dobro o montante atualmente direcionado para linhas de crédito destinadas a empresas de pequeno e médio porte. Esses valores correspondem principalmente aos dividendos pagos pelas empresas aos acionistas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: