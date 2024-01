BNDES vai lançar cartão digital para impulsionar crédito às pequenas e médias empresas

Projeto conta também com parceria com o Sebrae edit

247 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) revelou dois importantes anúncios destinados às micro, pequenas e médias empresas (PMEs). Primeiramente, o cartão BNDES será renovado, agora com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), alimentado por recursos públicos. Além disso, uma nova linha de crédito, em parceria com o Sebrae, será lançada, oferecendo até R$ 8,4 bilhões em financiamento, de acordo com reportagem do Estado de S. Paulo. “Esse cartão vai se tornar um cartão digital, que pode ser aprovado em segundos, e não em dias”, afirmouo diretor financeiro e de crédito digital a micro, pequenas e médias empresas da instituição, Alexandre Abreu.

A modernização do cartão BNDES visa torná-lo digital e agilizar o processo de aprovação, além de garantir sua segurança com o respaldo do FGI. Ao associar o cartão ao FGI, o BNDES compartilhará o risco com o Tesouro Nacional, que cobrirá até 80% do valor da dívida em caso de inadimplência. Essas medidas têm o potencial de expandir significativamente o acesso ao crédito para as empresas de menor porte.

A linha de crédito em colaboração com o Sebrae tem previsão para começar a operar em breve, aproximadamente dentro de dois meses. Esta iniciativa, que contará com aporte tanto do Sebrae quanto do BNDES, visa impulsionar ainda mais o acesso ao financiamento para micro e pequenas empresas, contribuindo para o crescimento econômico e o fortalecimento do setor empresarial.

Diante das restrições orçamentárias, o BNDES adotou estratégias de redistribuição de limites entre as instituições financeiras para maximizar a eficiência do FGI. Esse redirecionamento resultou em um notável aumento na concessão de crédito em 2023, refletindo o compromisso do banco em promover o desenvolvimento econômico e facilitar o acesso ao crédito para empresas de todos os portes.

