Boeing desiste de comprar Embraer

Entre as causas da desistência do negócio de US$ 4,2 bilhões está a crise econômica advinda da pandemia do novo coronavírus. A negociação envolvia a fusão entre as duas empresas, que teria 80% da nova companhia comandada pela Boeing edit

247 - A empresa estadunidense Boeing desistiu do acordo bilionário firmado para comprar a brasileira Embraer.

Entre as causas da desistência do negócio de US$ 4,2 bilhões, está a crise econômica advinda da pandemia do novo coronavírus. A negociação envolvia a fusão entre as duas empresas, que teria 80% da nova companhia comandada pela Boeing.

Além disso, a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, em meio ao auxílio destinado pelo governo dos Estados Unidos para manter a empresa viva com as dificuldades amargadas pelo setor aéreo graças à pandemia inviabilizaram o acordo.

Em entrevista a Veja, Richard Aboulafia, vice-presidente de análise do Teal Group, consultoria de aviação norte-americana, afirmou que a não consolidação do acordo não causa impactos relevantes à situação da Embraer. “A Embraer era uma fonte importante para os engenheiros para viabilizar a montagem de um novo Boeing de tamanho médio, mas não parece que esse projeto sairá do papel tão cedo. O único problema mais sério para eles é que eles não terão uma aeronave para concorrer com a Airbus, que tem o modelo A220, mas isso não é uma prioridade para a companhia”, afirma ele.

Segundo ele, a Boeing terá de pagar entre 75 milhões de dólares e 100 milhões de dólares pela quebra do acordo. As negociações também dependiam do aval da União Europeia já que, em setembro, o bloco anunciou que abriria investigação sobre a compra da divisão comercial da Embraer.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.