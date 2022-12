Bolha de preços de carros usados ​​da Tesla estoura e pesa na demanda por carros novos

Apoie o 247

Reuters - Os compradores da Tesla que esperaram meses por seu novo carro tiveram uma escolha incomum na maior parte dos últimos dois anos: manter o novo veículo elétrico ou vendê-lo com lucro para alguém com menos paciência.

Mas os dias do flip da Tesla estão contados: uma ameaça potencial aos preços de carros novos que já estão sendo cortados.

Os preços dos Teslas usados ​​estão caindo mais rapidamente do que os de outras montadoras e os símbolos de status de energia limpa estão definhando nos lotes das concessionárias por mais tempo, mostraram dados do setor fornecidos à Reuters.

O preço médio de um Tesla usado em novembro foi de US$ 55.754, uma queda de 17% em relação ao pico de julho de US$ 67.297. O mercado geral de carros usados ​​registrou uma queda de 4% durante esse período, de acordo com dados da Edmunds. Os Teslas usados ​​ficaram no estoque das concessionárias por 50 dias em média em novembro, em comparação com 38 dias para todos os carros usados.

O aumento dos preços da gasolina, um efeito da guerra na Ucrânia, impulsionou a demanda por Teslas, um dos poucos veículos elétricos de longo alcance no mercado. A própria Tesla Inc (TSLA.O) aumentou os preços mais rapidamente do que os preços de outros carros, aumentando suas margens de lucro. E os compradores de alguns novos Teslas aproveitaram o mercado em expansão para vender seus carros relativamente novos com lucro e depois encomendar novos, impulsionando a demanda pelos carros novos da Tesla.

Agora os preços dos combustíveis estão diminuindo, as taxas de juros estão subindo, a produção da Tesla está aumentando e a concorrência de EV está crescendo, levando os preços dos Tesla usados ​​a cair mais rápido do que o mercado e criando um efeito cascata nos preços dos novos Teslas.

Na semana passada, a Tesla dobrou o corte de preço de um carro novo nos Estados Unidos para US$ 7.500 para o Model Y e o Model 3 entregues este ano, aumentando o nervosismo dos investidores sobre a redução da demanda.

Quase um terço dos Teslas usados ​​à venda em agosto eram modelos de 2022 para revenda, um sinal de que os compradores originais pretendiam mudar, disseram analistas. Isso se compara a cerca de 5% de outras marcas no mercado de usados, disse a empresa de pesquisa Edmunds.

"Você não pode vender seu Tesla atual por mais dinheiro do que pagou por ele, o que aconteceu durante boa parte dos últimos dois anos", disse Karl Brauer, analista executivo do site de vendas de carros iSeeCars.com. "Isso reduziria a demanda por novos Teslas."

Na quinta-feira, Musk disse que as "mudanças radicais nas taxas de juros" aumentaram os preços de todos os carros, novos e usados, e que a Tesla poderia potencialmente reduzir os preços para sustentar o crescimento do volume, o que resultaria em lucro menor.

A Tesla, que dissolveu seu departamento de relações com a mídia, não respondeu às perguntas da Reuters por e-mail.

De fato, a Tesla não está sozinha: o mercado de carros usados ​​dos EUA prosperou quando a fabricação global de veículos atingiu obstáculos, mas agora está enfrentando uma “recessão de veículos usados”, disse um analista, depois que a vendedora de carros usados ​​CarMax relatou na semana passada uma queda de 86% no terceiro trimestre. lucro trimestral.

Mas a Tesla está liderando o recuo: os fatores que elevaram os preços de seus veículos foram exagerados em comparação com outras marcas porque os Teslas foram "basicamente por muito tempo realmente o único produto viável quando se trata de EVs usados", disse Ivan Drury, diretor de Insights em Edmunds.com.

Veículos elétricos como o Ford F-150 Lightning e o Hyundai Ioniq 5 estão chegando ao mercado com muito barulho, disse Liz Najman, gerente de marketing de conteúdo da pesquisadora de veículos elétricos Recurrent.

O engenheiro de software Greg Profitt comprou um novo Model Y no ano passado por US$ 49.000 e o vendeu três meses depois por US$ 12.000 a mais. Ele encomendou um novo - mas acabou de comprar um Tesla usado com desconto.

"A economia meio que me assusta para comprar novos", disse ele, acrescentando que o novo desconto de US$ 7.500 seria muito pouco para sustentar a demanda.

