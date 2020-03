Ibovespa cai 15% e Bolsa aciona o quarto circuit breaker na semana

Infomoney

SÃO PAULO – O Ibovespa cai 15,43% na volta do terceiro circuit breaker da semana e aciona o quarto circuit breaker. Voltando a funcionar, com queda de 20%, ocorre suspensão dos negócios por prazo a ser definido pela Bolsa. Nessa hipótese, a decisão deverá ser comunicada ao mercado. De qualquer forma, na última meia hora de pregão, as negociações acontecerão.

A queda acompanha o desempenho do MSCI Brazil Capped ETF (EWZ), que despencou 16% no pré-market de hoje. Ontem, o ETF já teve um desempenho bem pior, fechando em queda de 13%, que o do principal índice da B3 por conta da derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelo Congresso. A fala do presidente americano, Donald Trump, só acionou ainda mais gatilhos de queda depois disso.

Trump proibiu todos os voos entre a União Europeia e os EUA, à exceção do Reino Unido, para conter a pandemia de coronavírus, prejudicando ainda mais o comércio global. Os investidores ainda tinham esperança de que ele fosse anunciar estímulos, mas em vez disso, o presidente tomou uma decisão que deve piorar o desempenho das empresas no mundo todo. Nos EUA, o pré-market das bolsas teve circuit breaker após queda de mais de 5% no S&P Futuro. O Dow Jones Futuro recua 5,22%.

O número de casos do coronavírus superou 125.000 um dia depois da declaração de pandemia feita ontem pela OMS. O petróleo tem 2ª queda seguida e WTI chega a US$ 30 na mínima; metais têm baixa expressiva em Londres.

O Banco Central Europeu (BCE) aprovou novas medidas de estímulo para ajudar a economia da zona do euro em meio à pandemia de coronavírus, mas manteve as taxas de juros.

A autoridade monetária informou que vai oferecer novos empréstimos aos bancos, oferecerá instrumentos de liquidez previamente acordados a taxas ainda mais favoráveis e aumentará temporariamente a compra de ativos.