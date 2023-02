Bolsa Família reformulado poderá conceder valor extra a famílias mais numerosas

Segundo o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, é preciso atender as maiores famílias de maneira diferente edit

247 - O relançamento do Bolsa Família poderá levar às famílias mais numerosas uma novidade: um valor extra no benefício. Segundo Valdo Cruz, do g1, o governo Lula (PT), por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, estuda conceder um valor maior do benefício levando em conta o número de pessoas de cada família - além dos R$ 150 adicionais por crianças de até seis anos.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), defende que é preciso dar maior apoio às famílias que têm mais filhos. No governo Jair Bolsonaro (PL), o valor era o mesmo para famílias com um ou seis filhos.

As mudanças, segundo Dias, permitirão que não se perpetue a situação de pobreza destas famílias. O objetivo do Bolsa Família, diz ele, não é apenas atender às necessidades imediatas das famílias, mas também garantir uma evolução social dos seus filhos.

Para o ministro, é esta prática que viabilizará uma diminuição da pobreza no país a longo prazo.

