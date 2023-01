Bolsa sobe forte e dólar cai com controle do terrorismo bolsonarista pelas instituições

Apoie o 247

247 - A prisão dos terroristas bolsonaristas, que causaram o caos em Brasília ao depredar as sedes dos três poderes, vem gerando expectativas de retorno à normalidade no mercado financeiro.

O Ibovespa fechou a sessão desta terça-feira (10) em forte alta, com o referencial local registrando ganhos de 1,55%, aos 110.817 pontos. Este é o quinto pregão consecutivo que o Ibovespa fecha no azul -- levando a Bolsa a acumular alta em 2023, de quase 1%.

A alta de preços de commodities, além do alívio na curva de juros do Brasil, contribuem para o quadro. Agentes do mercado apontam ainda para uma chance elevada de a inflação nos EUA convergir para o alvo do Federal Reserve sem ele precisar subir muito os juros e produzir uma recessão.

O dólar comercial à vista fechou em queda de 1,04%, a R$ 5,2020.

