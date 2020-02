Bolsas da China perdem mais de US$ 400 bi na reabertura do mercado por temor do coronavírus

O pânico dos investidores se propagou rapidamente a todos os níveis e dominará o mercado a curto prazo - declarou Yang Delong, economista do First Seafront Fund. edit

247 - As bolsas chinesas perderam mais de US$ 400 bilhões em valor de mercado no primeiro dia de funcionamento após o longo feriado do Ano Novo Lunar. Por temor do avanço do coronavírus, a Bolsa de Xangai despencou 7,72%, a 2.746 pontos, maior queda desde agosto de 2015. E a de Shenzhen, a segunda maior do país, terminou em contração de 8,41%, a 1.609 pontos. A informação é do jornal O Globo.

No Brasil, o mercado busca reverter parte da alta de 6,86% do dólar em janeiro. A moeda americana é negociada com queda de 0,43%, valendo R$ 4,266. Na Bolsa, o Ibovespa (índice de referência da B3) ainda mantém as perdas, embora menos intensas do que na semana anterior. O índice cai 0,2%, aos 113.534 pontos.

