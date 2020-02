Bolsas europeias desabam com avanço do coronavírus na Itália

Os mercados europeus desabaram com as notícias de que a epidemis de coronavírus cresce no norte da Itália. A cotação do ouro atingiu recorde em 7 anos e as bolsas americanas tiveram perdas de 3% edit

247 - Os mercados europeus desabaram com as notícias de que a epidemis de coronavírus cresce no norte da Itália. A cotação do ouro atingiu recorde em 7 anos e as bolsas americanas tiveram perdas de 3%.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "os mercados de todo o mundo também reagiram a sinais de que o vírus está se multiplicando rapidamente fora da China, onde foi originado, afetando os negócios em economias importantes como a Coreia do Sul e países do Oriente Médio, particularmente o Irã. Os dados elevaram os temores de que o mundo corre o risco de uma pandemia, o que ameaçaria a saúde e a economia de vários países, reduzindo o crescimento global.

A matéria ainda informa que "O FTSE MIB (índice de referência da Bolsa de Milão) fechou com queda de 5,43%. Em Londres, o FTSE 100 caiu 3,34%. As Bolsas de Paris (CAC) e Frankfurt (DAX) perderam, respectivamente, 3,94% e 4,01%. Até agora, o governo italiano já contabilizou 200 casos de infecção pelo Covid-19, todos eles no norte do país. Wall Street segue o mesmo clima de apreensão e seus índices também registram fortes quedas, acima de 3%. O Dow Jones cai 3,4% nesta sessão. S&P 500 (mais amplo) e Nasdaq (tecnologia) operam com desvalorização de, respectivamente, 3,52% e 3,75%."