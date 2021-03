Bolsocaro: equipe de Paulo Guedes projeta inflação de 7,1% em maio, o dobro do centro da meta

Alta do preços é puxada sobretudo pelo aumento dos combustíveis, com uma política da Petrobras que privilegia a exportação de óleo cru e a importação de derivados dos EUA edit

247 - Projeção da equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia indica que a inflação anual chegará a 7,1% em maio, quase o dobro do centro da meta de 2021.

É a projeção que mais assusta o governo, diz o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

O aumento da inflação preocupa principalmente porque não resulta no crescimento da demanda. Pelo contrário. A renda familiar vem caindo, desde antes do início da pandemia, em março do ano passado.

Um das razões do aumento da inflação é a disparada do preço dos combustíveis, resultado do modelo da gestão da Petrobras implantada já no governo de Michel Temer.

O Brasil reduziu as operações de refino, para exportar óleo cru e importar derivados, sobretudo dos EUA.

