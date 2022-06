Bolsocaro: litro do diesel supera R$ 8 em 23 estados brasileiros

Apoie o 247

ICL

247 - Como consequência direta da ineficiência do governo Jair Bolsonaro (PL), que insiste em manter a dolarização do preço dos combustíveis no Brasil por meio da atual política de preços da Petrobrás, o litro do diesel comum (S-500) é vendido a R$ 8 ou mais em 23 estados do país, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados pela CNN Brasil.

Rio de Janeiro e São Paulo têm o combustível mais barato, com o litro do diesel sendo encontrado a R$ 6,29. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro lugar, onde o produto é vendido a R$ 6,39.

Por outro lado, no Acre o preço é R$ 8,95, no Mato Grosso R$ 8,91 e em Minas Gerais R$ 8,89.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gasolina

Os estados que vendem o litro da gasolina mais caro são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para os paulistas, o litro do combustível é vendido a R$ 8,89, no Rio de Janeiro a R$ 8,69 e na Bahia, onde a principal refinaria foi privatizada, a R$ 8,54.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em São Paulo, porém, segundo o levantamento, também foi possível encontrar a gasolina mais barata do país: R$ 5,99 por litro. Na sequência aparecem Mato Grosso (R$ 6,30) e Amapá (R$ 6,40).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Política de preços da Petrobrás

A atual política de preços da companhia, baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), eleva o custo dos combustíveis no Brasil aos patamares do mercado internacional. Vendendo seus produtos a preços internacionais e mantendo o mesmo nível de despesas, a Petrobrás atinge lucros exorbitantes às custas dos consumidores brasileiros.

Assim, a renda da população é sugada pela empresa, que repassa seu lucro a acionistas minoritários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE