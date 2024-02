Bolsonaro atacou empresária Luiza Helena Trajano em reunião ministerial: 'igual a verme e carrapato'

Apoie o 247

247 – Em uma reunião ministerial datada de 5 de julho de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou críticas à empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, conforme revelado em trechos de vídeo obtidos pela CNN e apreendidos pela Polícia Federal. Bolsonaro caracterizou Trajano como "a única empresária de esquerda" no Brasil e sugeriu que sua rede estava em declínio, comparando-a a "verme e carrapato", insinuando uma dependência do Estado para sobreviver. A assessoria de Luiza Trajano foi contatada pela CNN, mas optou por não emitir comentários sobre o assunto.

Luiza Trajano foi listada em 2021 pela revista "Time" como uma das cem figuras mais influentes do mundo, com uma apresentação redigida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde Lula elogiou sua atuação diante da pandemia e seu sucesso nos negócios. Nos meses seguintes, Trajano foi cogitada como potencial vice na chapa presidencial liderada por Lula, e atualmente desempenha papel no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo.

