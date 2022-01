Bolsonaro culpa medidas de combate à pandemia por descontrole da inflação

"Você lembra do fique em casa, a economia a gente vê depois? Estamos vendo a economia. O cara ficou em casa, apoiou e agora quer me culpar da inflação", disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a culpar as medidas restritivas contra a Covid-19 pelo descontrole da inflação no Brasil, que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira (11), fechou o ano de 2021 em 10,06%. O índice é muito superior à meta de 3,75%

“Agora, temos problemas. Inflação. Está o mundo todo com esse problema. Você lembra do fique em casa, a economia a gente vê depois? Estamos vendo a economia. O cara ficou em casa, apoiou e agora quer me culpar da inflação”, disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo.

Apesar de não citar nomes, a declaração faz uma crítica aos governadores e prefeitos que instituíram medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. O chefe do Executivo e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre defenderam que a economia “não pode parar”, a despeito dos estudos científicos que motram o contrário.

PUBLICIDADE

Um levantamento feito pela plataforma Trading Economics mostrou que, no acumulado de 12 meses, a inflação brasileira é a 3ª pior entre as nações do G-20, grupo das 20 maiores economias do planeta ficando atrás apenas da Turquia e Argentina.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE